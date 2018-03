Jørgen Mads Clausen: - Nej, vi er ikke med til at finansiere broen

Danfoss vil ikke være med til at finansiere en mulig AlsFynBro men støtter ideen og hjælper med at sprede ordet.

- Vi forsøger at belyse alle elementer og oplyse om dem i pressen, så folk er informerede. Der er nogen, der ser det her som et påfund, man hurtigt kan smide, men sådan er det ikke, siger han.

Det er derfor, at komitéen forsøger at skaffe mere politisk opbakning, og det gør de blandt andet gennem rapporter som den, COWI netop har lavet.

- Nej, vi er ikke med til at finansiere den. Det er en offentlig sag og ikke en sag for os, siger Jørgen Mads Clausen.

Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss-koncernen, er også styregruppeformand i komitéen, der arbejder for at få projektet gjort til virkelighed.

En samlet region

Politikerne på Christiansborg er ikke de eneste, som AlsFynBroens komité vil oplyse. Der er en bestemt del af Danmark, som står endnu højere på listen.

- Vi skal først have Syddanmarks befolkning med - kommuner og borgmestre, for hvis de ikke er med, er der ingen grund til broen, siger Jørgen Mads Clausen.

Region Syddanmark prioriterer lige nu en tredje Lillebæltsbro, og ifølge Jørgen Mads Clausen vil regionen ikke overveje en anden mulighed, så længe Lillebæltsbroen er nummer et. Men han ser AlsFynBroen som en bedre mulighed.

- Rapporten viser, at der er størst gevinst ved en AlsFynBro, og ikke ved en tredje Lillebæltsbro. AlsFynBroen vil knytte to landsdele, som ikke før har talt meget sammen. Der vil komme flere pendlere, og universitetsbyerne vil kædes sammen. Broen er en rigtig god idé, siger han.

Jørgen Mads Clausen forudser ligesom Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), et bedre samarbejde mellem sygehusene gennem AlsFynBroen, og han peger desuden på, at det vil føre til en udvikling af erhvervslivet i begge områder.

- Jeg ser Sønderborg-området som et industricenter, og jeg kunne da forestille mig, at der er mange fra Fyn, der gerne vil arbejde på Als, og omvendt. Det vil give et større arbejdsmarked at forbinde de to landsdele, og det er en kæmpe fordel for begge.

Jørgen Mads Clausen skyder på, at AlsFynBroen vil kunne stå færdig engang i 2030'erne, finansieret offentligt.