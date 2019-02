Jørgen Leth: Sønderborg er en smuk målby

Tour de France 2021 begynder med et Grand Départ i Danmark. En af dem, der har holdt på hemmeligheden, er filmmanden og journalisten Jørgen Leth. Han glæder sig over ruten gennem det danske land og ikke mindst afslutningen på tredje etape i Sønderborg.

Haiti: Når man i Danmark siger Tour de France, siger man også Jørgen Leth.

Den 81-årige filmskaber er stærkt forbundet med cykelløbet, som han har været kommentator på hele 35 gange i sit liv.

Nu kommer verdens største cykelløb til Danmark om to år, og Jørgen Leth ser frem til de danske etaper. Søndag den 4. juli 2021 gælder det tredje etape fra Vejle gennem Sønderjylland:

- Ruten ender i Sønderborg, og det bliver en fornem afslutning til Grand Départ. Jeg har været i Sønderborg flere gange for at holde foredrag. Blandt andet på slottet. Det er en smuk by. En historisk by, siger Jørgen Leth i telefonen fra Haiti, hvor han bor.

- Jeg har jo altid interesseret mig for omgivelserne til Tour de France. Og jeg må sige, at den danske rute er lavet med stor sans for det historiske, og stor sans for det spektakulære, siger Jørgen Leth.