Jobløse voksne skal udfylde hullerne i vagtplanerne

Sønderborg Kommune vil nu også rekruttere elever blandt indvandrere og andre jobløse voksne for at undgå mangel på SOSU-hjælpere.

- Vi synes jo selv, at vores SOSU-hjælper-uddannelse er et super tilbud med mange muligheder. Vores elever indgår f. eks ikke i normeringen, så der er god tid til, at de kan lære, forklarer Charlotte Gjørup, Hjemme- og Sygeplejechef i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune gør nu en særlig indsats for at få sine elevstillinger til social- og sundhedshjælper besat. En særlig kampagne på de sociale medier gør for tiden de unge opmærksomme på, at pleje af ældre og syge godt kan være spændende.

Tilbud til jobparate

Men i erkendelse af, at de unge ikke alene kan fylde de tomme elevpladser, vælger Sønderborg Kommune også at fokusere på voksne elever. Ufaglærte i plejesektoren opfordres til søge særlige uddannelsesstillinger, og indvandrere tilbydes et særligt grundforløb, der skal opkvalificere og motivere dem til at søge ind på Social- og sundhedsskolen i Aabenraa.

Jobcentret forsøger ligeledes at sluse jobparate voksne over i jobforløb på plejecentre og i hjemmeplejen i håb om, at de får smag for arbejdet.

I år er der 34 elevstillinger, der skal besættes. Charlotte Gjørup håber, at den særlige indsats vil kunne få alle pladser besat.

- Vi har virkelige brug for eleverne. Vi får flere og flere ældre. Så vælger man at tage en uddannelse til SOSU-hjælper, er man stort set sikret fast arbejde, forklarer Charlotte Gjørup.

Kommunen har indtil videre modtaget 14 ansøgninger til det hold af nye elever, der skal starte efter sommerferien.