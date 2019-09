Jesus tilbage på slottet

De færreste kan prale med at have mødt Jesus i virkeligheden. Men i denne uge sker det for mange elever i 3. klasse på Sønderborg Slot.

I løbet af besøget lyder der hornmusik fra to jagthorn, og en trompet trutter hvert ottende minut. Det betyder, at det er tid til, at børnene skal gå videre til den næste post.

- Dengang var Jerusalem under romersk styre, så portene var ikke bare åbne for Jesus og israelerne. De måtte tvinge sig ind, fortæller to romerske vagter, der i nutiden hedder Frits Thede og Erling Jensen.

Jesus går forrest, og indgangen bliver bevogtet af romerske soldater. For at få adgang til slottet må børnene råbe ad vagterne, så de åbner porten.

Dejlige dage

Gitte Villadsen er for andet år i træk projektleder til Jesus på Slottet. Hun sætter pris på de flotte rammer, der er på Sønderborg Slot, som kan rumme alle 850 børn og omkring 100 præster og frivillige fra Sønderborg Provsti.

- Det handler jo om, at børnene skal have en sjov og lærerig oplevelse. Og så er det fedt, at de får mulighed for at møde kirken på en ny måde. De her dage er også virkelig dejlige for os, siger Gitte Villadsen, der arrangerer dagen.

Sønderborg Provsti har arrangeret gratis busser for de deltagende skoler. Da Jesus på Slottet for 13 år siden blev afviklet for første gang, var der omkring 175 børn forbi, og siden er tallet vokset støt.