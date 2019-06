Jesper Kock: Luk Østergade op igen

I dagene efter trafikkaosset i forbindelse med Bon Jovi-koncerten gik debatten lystigt om infrastrukturen i Sønderborg By, hvor der er en del ensrettet kørsel. Jesper Kock fra Socialdemokratiet og Venstres Thomas Worm Larsen ville i en debat have Østergade åbnet for trafik i begge retninger. Nu trækker de lidt i land.

Sønderborg: Luk Østergade op. Det skrev byrådsmedlem Jesper Kock fra Socialdemokratiet på Facebook forleden. Han mener sådan set stadig, det er en god idé, men han vil ikke fremsætte det som et forslag i byrådssalen.

- Det er jo ikke sådan noget med, at man skal stemme for eller imod, siger han.

- Hvorfor egentlig ikke?

- Jeg har hele tiden ment, at det var en dårlig idé at ensrette Østergade - også da man lavede trafikplanen i den forrige byrådsperiode. Det kan godt være fornuftigt at ensrette nogen steder, men lige her var det ikke en god idé. Trafik er lidt som vand - hvis du lukker et sted, så finder det en anden vej. Derfor giver det problemer i Sønderborg by - især med ekstra trafik som ved koncerten. Men jeg synes, det er noget, vi skal tænke ind og drøfte i den videre renovering og planlægning af centrum, siger Jesper Kock.

- Jeg vil gerne bede formand og næstformand i teknisk udvalg, Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (DF) tage det med - at overveje en genåbning af Østergade i begge retninger. Hidtil har jeg fået at vide, at det ville være dyrt først at ensrette Østergade for så nu at åbne den igen. Måske er vi nu efter nogle år med Borgen åben og den nye trafikplan nået dertil, hvor vi skal se på, om alt hvad vi gjorde med de bedste intentioner også var hensigtsmæssigt, siger Jesper Kock.