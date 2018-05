Jernalderbåd får hus til sine gæster

Siden Nydamselskabet i 2013 søsatte sin tro kopi af jernalderbåden fra Nydam Mose, er den og bådehuset blevet et tilløbsstykke. Nu skal et formidlingshus invitere gæsterne med ind i historien.

Anledningen var, at Nydamselskabet har fået 1,5 mio. kroner af en række sponsorer og nu har penge til at bygge et hus til sine gæster.

Sottrupskov: Der går ikke en uge mellem, at busser fyldt med pensionister eller familier med børn tropper op ved stranden syd for Sottrupskov. De kommer for at se og høre om Nydambåden, der om sommeren ligger ved broen i vandet og om vinteren opbevares i nausten, som Nydamselskabet kalder sit bådehus.

Plads til 49 gæster

Formidlingshuset får plads til 49 siddende gæster. Der bliver også et offentligt toilet og et åbent madpakkerum, som kommunen betaler.

Ideen stammer helt tilbage fra den tidligere, nu afdøde formand Vincent Jessens tid.

-Der var skeptikere, der mente, at det ville vi aldrig få lov tid, men det fik vi, lige som vi fik lov at bygge nausten. Vi føler en stor taknemmelighed over at have fået lov at bygge Nydambåden, så nu vil vi gerne også formidle historien bag, forklarer Pernille Lindberg Kjær.

Af de 400 medlemmer af Nydamselskabet er 60 særdeles aktive. De skiftes til både at ro båden, bygge hus og frem til slutningen af august at holde åben for nysgerrige i nausten hver lørdag og søndag eftermiddag.