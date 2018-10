Jeppe Kragelund bliver ny rektor på Alssundgymnasiet

Alssundgymnasiet Sønderborgs nye rektor hedder Jeppe Kragelund. Han har en bred erfaring inden for gymnasieverdenen. Blandt andet underviser, uddannelsesleder, projektleder for Science Gymnasiet, initiativtager til Vind Laboratorium og medlem af ministerielle arbejdsgrupper inden for både science, talentudvikling, STEM-strategi og digitalisering.

Sønderborg: Den 46-årige Jeppe Kragelund bliver ny rektor for Alssundgymnasiet, hvor han afløser Per Møller, der er fratrådt. Kragelund har sideløbende med jobbet som gymnasielærer arbejdet meget for at skabe bedst mulige forhold på ungdomsuddannelserne i kraft af sin rolle som næstformand for hovedbestyrelsen i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Her har han også været formand for uddannelsesudvalget og medlem af GL's forhandlingsdelegation ved OK18.

- I 13 år har det politiske arbejde i Gymnasieskolernes Lærerforening fyldt meget i mit arbejdsliv. Mit arbejde har været drevet af en tyrkertro på, at forudsætning for god undervisning er engagerede, velforberedte og fagligt kompetente lærere - faglig begejstring smitter - længere er den ikke, siger Jeppe Kragelund. Valget med at søge stillingen som rektor på AGS begrunder han selv således:

- Jeg fornemmer, at man tager eleverne seriøst på AGS, og derfor var det også helt naturligt, at det var elever, som skulle vise deres skole frem under min sidste jobsamtale. De viste mig gymnasiet med stolthed og varme - bedre reklame kan en skole og dens undervisningsmiljø næppe få. Havde jeg været i tvivl, om jeg skulle fratræde min post som GL's næstformand, ja så forsvandt tvivlen med det samme ved mødet med AGS.