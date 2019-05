Jan Callesen vil være Als' stemme på Christiansborg

Jan Rytkjær Callesen er ikke vokset op i et ungdomspolitisk parti og blev først politisk aktiv for ti år siden. For første gang vil Dansk Folkeparti gå til et folketingsvalg, hvor der er to partier, som vil en strammere kurs overfor udlændinge.

Han har arbejdet i mange år som livredder og bademester - og nu står han overfor at skulle redde sit eget politiske liv. Jan Rytkjær Callesen fra Nordals stillede i 2015 op til Folketinget for første gang - og blev valgt. Det var dengang Danmark i almindelighed og Sønderjylland i særdeleshed var gult. Altså stemte på Dansk Folkeparti. Alene i Sønderjylland gik næsten hver tredje stemme til det dengang mest flygtninge- og indvandrerkritiske parti i landet. Med næsten 3000 personlige stemmer i Sønderborg Kredsen - og godt hjulpet af partiets leder, Kristian Thulesen Dahl. Seks mandater fik DF i 2015 i den sydjyske storkreds- og selv med en kritisk tilgang til meningsmålinger ser det ud til, at Dansk Folkeparti vil miste to af de seks mandater i kredsen.

Jan Callesen støtter de seneste reformer af sundhedsvæsnet, seniorpension - og udflytning af uddannelser. - Sundhedsreformen vil betyde flere sundhedshuse, så vi ikke skal ind til det store sygehus for at få taget for eksempel en blodprøve eller andre ukomplicerede ting. Det vil også skabe arbejdspladser lokalt. Jeg vil også have flere uddannelser flyttet ud og væk fra de største byer. For vi ved jo, at folk bliver boende der, hvor de læser. Det er meget vigtigt, siger Jan Callesen. Han og DF har også netop stemt for en ny seniorpension, hvor nedslidte kan trække sig lidt tidligere fra arbejdslivet. - Det er jo næsten umuligt i dag at få en førtidspension. Der er jo folk, der fleksjobber helt ned til 1,5 time om ugen. Nu kan de nedslidte trække sig tilbage seks år tidligere, hvis de kun kan arbejde 15 timer om ugen, siger han.

Stolt nordalsinger

Jan Callesen er en ægte hjemmefødning og meget stolt af at være fra Nordals. Fra Nordborg. Her gik han i skole, og her har han arbejdet. Han udlejer ejendomme, har solcenter, farvehandel og et byggemarked. Men politik har ikke fyldt meget i hans yngre dage. Det var faktisk først i 2009, han gik ind i politik. Da havde han i nogle år været medlem af Dansk Folkeparti, men ikke som aktiv politiker.

- Min far var jo gammel fremskridtsmand - og han fulgte med Pia (Kjærsgaard, red.) over i Dansk Folkeparti. Når vi havde familiesammenkomster og venner på besøg, så sad jeg lidt og lyttede, når de diskuterede politik. For min mor stemte ikke på Fremskridtspartiet eller DF. Det kunne jeg godt høre. Hun har sgu nok været socialdemokrat, siger Jan Callesen.

- Men så var det min far, der spurgte, om jeg ikke skulle med i partiet. Sådan startede det. Ja, det var jo især udlændingepolitikken, jeg kunne lide ved Dansk Folkeparti. Siden er Socialdemokratiet jo kommet med i vores retning, siger Jan Callesen.

Fra 2010 har han siddet i Sønderborg Byråd, og senere blev han altså folketingskandidat og valgt i første forsøg. Valgt ind som 52-årig. Nu er han 56 år og har mod på mere.

- Det har været spændende og lærerigt. Jeg er overrasket over, hvor meget arbejde der er i det. Men jeg er ligeså overrasket over, at man ikke bare kan stemme som en af de 179. Men at man reelt har en stemme, der bliver hørt og taget seriøst. Man bliver lyttet til, selv om man bare er Lille Jan Maler fra Nordborg. Man bliver respekteret. Det er en fordel for Als og Sønderjylland, når man har en stemme valgt her. Jeg kan jo gå hen til Inger Støjberg, Mette Frederiksen eller endda Lars Løkke, hvis de lige står med en kop kaffe og sige: "Hør her, hvad siger du til det eller det? ", fortæller Jan Callesen.

- Jeg har da fået Als-Fyn Broen nævnt i vores infrastrukturplan, og jeg skaffer 25 millioner kroner til en forundersøgelse, hvis blå blok vinder valget. Ingen var jo interesseret i den bro før, ikke engang min egen folketingsgruppe, siger Jan Callesen.

Han er sit partis it- og teleordfører og ordfører vedrørende det tyske mindretal.

- Det er måske ikke det mest sexede, men jeg har da været med til at få super teleforbindelser og bredbånd til Sønderjylland. Det er dyrt at grave og få den sidste mand med yderst ude i landsdelen. Men her har vi lavet nogle puljer, så vi får alle med på hurtigt bredbånd og sat flere telemaster op. Det gælder også i sommerhusområder, for turister vil på nettet i deres ferier, siger han.