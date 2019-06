Jan Callesen står til at miste sit folketingsmandat

SØNDERBORG: - Løbet ser ud til at være kørt, lyder det fra Jan Rytkjær Callesen, Dansk Folkeparti.

Stemmerne fra de sidste kredse i Sydjyllands storkreds mangler at blive talt op, men det er ikke i Esbjerg, Fredericia og Haderslev, han står stærkest. Det gør han i Nordborg. 830 personlige stemmer i valgkreds Sønderborg mod 2417 under partiets triumf i 2015 taler sit tydelige sprog. Der skal et mirakel til at redde Jan Rytkjær Callesens plads i folketinet i løbet af de kommende timer. Han tegner til at blive en af de 21 af 37 DF-mandater, der må forlade folketinget.

- Tallene i Sønderborg viser, vi har tabt stemmer til Nye Borgerlige og Stram Kurs, og så har de gamle partier Socialdemokratiet og Venstre hentet nogle af de stemmer tilbage, de mistede til os for fire år siden. Vi har været med til at indføre grænsekontrol og stoppe tilstrømningen af flygtninge, der gik rundt ude på motorvejen i 2015. Vi har indført 144 stramninger. Nu kommer det A og V til gode, de har lovet at videreføre den linje, så vi har i sandhed opnået resultater. Det er jeg stolt af, siger Jan Callesen, der regner med, Venstre og Socialdemokratiet vil blive nødt til at videreføre den samme stramme kurs, hvis de vil leve op til vælgernes krav og forventninger.

- Jeg tror, der går to år, så kommer der valg igen, siger Jan Callesen, der ikke ser sig slået helt ude, selv om han måske ikke sidder i folketinget i den kommende valgperiode.

- Socialdemokratiet har allerede bebudet at ville hæve integrationsydelsen. Det vil gøre Danmark mere attraktiv for flygtninge igen og give et ramaskrig, når flere søger om asyl igen, siger nordalsingeren, der ikke ser sig slået, før tallene taler deres tydelige sprog.

Ordførerskaber inden for IT, telekommunikation og det tyske mindretal har ikke været lette at profilere sig på, så Jan Callesen har som folketingsmedlem ikke opnået stor bekendthedsgrad uden for sit nordalsiske bagland.