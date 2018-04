Iværksættere er i finalen ved stor designkonkurrence

Bag EasyRobotics står Per Lachenmeier (billedet) og Palle Hannemann med til sammen mere end 40 års erfaring i at designe, udvikle og producere avancerede maskiner til industrien. Arkivfoto: Timo Battefeld

Per Lachenmeier og EasyRobotics, Peter Dubgaard med fodgyngen Swnx samt Danfoss er blandt finalisterne til Danish Design Award.

Sønderborg: EasyRobotics fra Sønderborg er kommet gennem nåleøjet i den prestigefyldte designkonkurrence Danish Design Award. Firmaet blev i denne uge præsenteret som en af fire finalister til prisen i kategorien Better Work, der handler om arbejdsmiljø, trivsel og output. EasyRobotics er nomineret for opfindelsen ER5. Der er tale om de såkaldte cobotter - lette samarbejdende robot-arme fra den danske producent Universal Robots. ER5 er formgivet og designet af designeren Henning Therkelsen i tæt samarbejde med EasyRobotics. - For EasyRobotics er det vigtigt at være med til at øge automatiseringsgraden hos både små og store produktionsvirksomheder. Derfor fik jeg den idé at bygge en komplet, mobil løsning, der afdramatiserer installation og programmering af robotteknologi, siger administrerende direktør Per Lachenmeier. Han har grundlagt EasyRobotics sammen med Palle Hannemann. Lachenmeier er uddannet maskiningeniør og har i 16 år været direktør hos Lachenmeier ApS, der laver palleemballerings-maskiner til det globale marked. Desuden var han i en periode direktør for SET - Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter.

Danish Design Award Hylder de bedste designløsninger og viser de mange måder, hvorpå design kan gøre en forskel for vores samfund. Bliver år uddelt for 50 gang. 181 løsninger blev sendt ind fra designere og virksomheder over hele landet. 50 finalister er nu udvalgt.



De skal dyste om dette års priser ved uddelingen den 28. maj i Industriens Hus midt i København. Vinderne bliver udpeget af en uafhængig jury. Det er Dansk Design Center og Design denmark, der står bag Danish Design Award.

Skolelærer har succes Virksomheden lancerede ER5 første gang på en internationalt industrimesse i Tech & Industry i Herning i oktober 2017 og senere på andre messer i Europa, Asien og USA. Det har medført en veritabel storm af ordrer fra nær og fjern blandt fra bilindustrien og elektronikindustrien. Også Peter Dubgaard fra Hørup er med i finalefeltet ved Danish Design Award. Med fodgyngen Swnx er han nomineret i kategorien Better Learning. Den er designet til børn, der har svært ved at sidde stille. Swnx kan hjælpe læreren med at skabe ro i klasserum med mange bevægelsesglade elever, ligesom den kan hjælpe det enkelte barn til at finde koncentration eller få afløb for sin energi på en ikke-forstyrrende måde. Som en bonus kan den også modvirke inaktivitet hos voksne med stillesiddende arbejde. Dubgaard brugte to år på at teste og udvikle fodgyngen på Hørup Centralskole, hvor han underviser i sløjd, matematik og idræt. Han har EU-patents på den. I foråret 2017 kom den i produktion og inden året var omme, var der solgt i omegnen af 600.