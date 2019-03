Under et minuts tv-tid og nej tak fra alle løverne var, hvad Peter Dubgaard fik med sig hjem, da han var med i DR-programmet.

Sønderborg: Iværksætter Peter Dubgaard fra Hørup gæstede onsdag det populære tv-program Løvens Hule med sin fodgynge SWNX'en til motorisk urolige børn.

- Det var en fed oplevelse. Løverne var sympatiske og rare. Vi havde nogle gode dialoger. Alle var vilde med fodgyngen og ville prøve, siger iværksætteren, der gik efter en investering på 250.000 kroner for ti procent af hans virksomhed.

Dubgaard fik i alt et lille minuts skærmtid fordelt over små bider, der blev krydsklippet med et andet produkt, som også var til skoleverdenen.

- Det hele blev blandet for meget sammen. Det var forvirrende. De gik også for hurtigt hen over, hvad produktet kan, siger iværksætteren, der af løverne fik kritik for, at fodgyngen var for nemt at kopiere og for dyr med en pris på 899 kroner eksklusiv moms.

- Alle de ord om, at det var for dyrt, kom i starten af optagelserne. Det trak løverne til sig igen, da jeg fik mulighed for at fortælle, der er et kvalitetsprodukt, men det kom desværre ikke med, siger Dubgaard, der stod foran Løverne i 45 minutter, men altså kun en brøkdel vist for seerne.