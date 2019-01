Ipnordic-stiftere beholder flere datterselskaber

Gråsten: Det er kun selve ipnordic-delen med godt 80 ansatte, som det hollandske selskab Within Reach nu har købt. Både datterselskaber OCTOBUS og Det Gamle Rådhus er fortsat ejet af far og søn Thorben G. Jensen og Charles Ginnerskov.

- Så jeg får nok at se til. Den senere tid har jeg faktisk heller ikke koncentreret mig så meget om ipnordic. Jeg kunne heller ikke forestille mig ikke at have noget at lave, siger Thorben G. Jensen, som i modsætning til sønnen med salget af livsværket ikke længere er en del af ipnordic.

- Jeg tror, eventyret for ipnordic kun lige er begyndt. Jeg synes, det er dejligt, at vi nu har fået en international samarbejdspartner, når det nu er det, Charles gerne vil, siger den 64-årige mand, der samtidig med salget er blevet afløst som administrerende direktør i televirksomheden af sin søn.

Derimod er Thorben G. Jensen fortsat direktør for et datterselskab, der står bag softwareproduktet OCTOBUS. Det har også fortsat samme investorkreds, som ipnordic havde indtil salget, hvilket vil sige Søren Christiansen, Ib Rossen Nissen samt Peter Boris Fleggaard.