IpNordic vil købe kasernen

Tidsplan

Sønderborg Kommune satte processen med et salg af kasernen i gang i september 2017. 7. marts er der frist for de prækvalificerede at afgive et tilbud. Derefter går eventuelle forhandlinger i gang, og det er planen at Sønderborg Byråd tager en beslutning om, hvem der får lov til at købe på et møde 25. april 2018. Kommunen og byrådet er ikke forpligtet til at sælge til en af de interesserede købere, hvis kommunen og byrådet ikke finder tilbuddet attraktivt nok.