Nordic Solar Energy har investeret et trecifret millionbeløb i to jordbaserede solenergianlæg, hvoraf det ene ligger i Vollerup.

Sønderborg: For første gang skyder det danske investeringsselskab Nordic Solar Energy A/S penge i solenergi på hjemlig grund. Den har investeret et trecifret millionbeløb i to jordbaserede solenergianlæg, hvoraf det ene ligger i Vollerup lige uden for Sønderborg.

- Vi er utroligt glade for vores første danske investering. Det er jo vores hjemsted og her, vores investorer kommer fra. Samtidig glæder vi os over, at vi kan bidrage mere konkret til den grønne omstilling i Danmark. Vi har kigget på danske projekter siden 2014, men det er først nu, det er muligt at give vores investorer et fornuftigt afkast på dansk solenergi, forklarer Nikolaj Holtet Hoff, administrerende direktør i Nordic Solar.

Ud over anlægget i Vollerup har selskabet også købt et solenergianlæg i Nees vest for Holstebro. De to parker udgør et samlet areal på 43 hektar og producerer strøm svarende til cirka 7.200 husstandes årlige elforbrug, hvilket kan dække det årlige private strømforbrug i en by som Skive.