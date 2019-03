Egernsund: En investering i et nyt IT-system har optimeret ordreprocessen markant hos den sønderjyske teglproducent Egernsund Tegl.

- Før var der op til 22 ugers leveringstid på mange af vores produkter. Det tal er nu nede på 0 for de fleste produkter. Det betyder, at vi er blevet langt bedre til ikke at "oversælge" vores tegl. Før kunne vi risikere at sælge flere tegl, end vi kunne nå at producere og levere til aftalt tid. På grund af det nye system er denne risiko stort set elimineret, udtaler direktør Peter H. Thomsen.

Med sit nye IT-system, der hedder Navision, kan Egernsund Tegl nu styre, præcis hvornår murstenene skal være klar og giver besked i dét øjeblik, ordren skal afhentes på ét af virksomhedens værker.

Egernsund Tegl blev etableret som salgsorganisation i 1894. Dengang var der 33 teglværker. I dag er der blot fem. Produktionen af mursten er derimod steget fra 53 millioner til 101 millioner mursten om året.