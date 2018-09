Intet DM i amatørrevy

AUGUSTENBORG: Først var det meningen, Als Revyen med udgangspunkt i Augustenborg skulle til finale i danmarksmesterskaberne for amatørrevyer med to numre. Amatørrevyerne havde sat hinanden stævne i Odense den forgangne weekend og lanceret presseomtale af begivenheden. Få dage før den store finale, blev mesterskabet dog helt aflyst på grund af manglende sponsorering og deraf følgende økonomisk deroute. Derfor blev amatørskuespillerne hjemme. Danmarksmesterskabet var ellers netop flyttet fra Juelsminde til Odense for at spare på omkostningerne, men det hjalp altså ikke til at gennemføre DM i Amatørrevy.