Internationalt Tattooshow var igen et populært trækplaster

Sønderborg: Næsten 2000 publikummer havde fået sig en plads på tribunerne foran Sønderborg Slot. På pladsen skulle der i lys, farver, uniformer og musik vises et to timer langt og flot program med 200 musikere fra Ukraine, England, Bulgarien og Danmark.

De medvirkende orkestre var: The Honorable Artillery Company, der er en del af den britiske hærs ældste regiment. Orkesteret spiller i dag ved en lang række ceremonelle begivenheder og giver desuden musikalsk støtte, når der saluteres fra Tower of London ved statsbesøg. Fra Bulgarien medvirkede messingorkesteret The Guardsmen, der siden 1951 har hørt under forsvarsministeriet. Fra Ukraine kom The Millitary Orchestra of the 194th Pontoon-Bridge Regiment of the State Special Transport Service of Ukraine, der hører under forsvarsministeriet. Fra Danmark kunne man opleve Aarhus Brass Band, Sønderborg Garden, Sønderborg Pipes and Drums samt Ringriderfestens Heroldere.

Det Internationale Tattooshow er det eneste tattoo, der gennemføres i Sønderjylland, og derfor var der publikum fra hele landsdelen. Det er tredje gang Ringriderfesten afvikler et tattooshow i en ramme, der med lidt god vilje kan minde lidt om Edingburgh Castle.

Aftenens program blev kædet sammen af konferencieren Christoffer Brodersen, der også selv leverede et par sange.