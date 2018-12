Internationale tilflyttere søger det sociale i Sønderborg

Hos tilflytter- og erhvervsservice i Sønderborg lukker de en gang om måneden dørene op for kommunens nye tilflyttere til CaféNy. Til caféen foregår møderne på engelsk, og selvom de ansatte yder hjælp til arbejdssøgning, så er det for de fleste fremmødte det sociale, som trækker.

- CaféNy er en velkomstcafé for alle nye tilflyttere i Sønderborg Kommune. Både til danske tilflyttere, men også til tilflyttere fra udlandet. Vi holder oplæg på engelsk i den første time, og den anden time har man tid til at netværke og lære andre mennesker at kende, fortæller Tatjana Rode, som er bosætningskoordinator hos Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Klokken er 15.45 ude i decemberkulden på Rådhustorvet. Ca. en time efter lukketid åbner tilflytter- og erhvervsservice op for dørene endnu engang, og vi bliver budt indenfor til CaféNy. Et mødelokale er forvandlet til café. Langbordet er klar med kaffe og chokolade, og klokken er ikke langt over 16, inden stolene fyldes med omstillingsparate og aftrykte hænder. For enden af bordet viser det første slide med dagens hovedbudskab: "Welcome".

CaféNy arrangeres hver måned af tilflytter- og erhvervsservice i Sønderborg for nye tilflyttere i kommunen.Møderne foregår på engelsk, og de fremmødte får mulighed for at høre om job og tilbud om arrangementer og foreningsliv. Næste møde er tirsdag 8. januar 2019 på Sønderborg Rådhus.

- Jeg var også til caféen sidste gang. Det var til stor hjælp. I dag var oplæggene en gentagelse for mig. Men alle de fremmødte er nye, så jeg er glad for at kunne møde dem, siger Graeme Bethel, som flyttede til Danmark efter et kort besøg i sommers.

Da tilflytterservice i Sønderborg ønsker at bruge caféen som en slags velkomst, så er oplæggene ofte det samme hver gang. For Graeme Bethel fra Skotland betyder netværkstimen meget til at møde op igen.

- Jeg er her, fordi jeg håber på at møde nogle nye mennesker. Jeg er lige flyttet fra Flensburg, hvor mine venner er, og som ikke-europæer føler jeg, at der er lidt en sprogbarriere. Jeg kan lidt tysk, men med dansk starter jeg helt fra bunden, siger Fatiq Faruq, der originalt kommer fra Malaysia, og som arbejder for Danfoss.

Rekrutteringsmanager Maria Heesch lægger ud om projektet "Job over grænsen", som kan give tilflytterne tilbud fra arbejdsmarkedet, som rækker længere end Sønderborg Kommune og den danske grænse. Men for mange af de fremmødte er det Tatjana Rodes oplæg om kultur og fritidsaktiviteter, der får dem til at spidse ører.

Ønsker flere frivillige

Tatjana Rode har taget en række kulturarrangementer og sociale tiltag med, som de nytilkomne kan benytte sig af.

- Jeg prøver at informere lidt om kultur og fritidsaktiviteter i Sønderborg, siger hun.

Tatjana Rode fortæller om en lang række tilbud til de nye sønderborgensere, blandt andet koncerter og dansk-café, hvor nytilkomne fra udlandet kan styrke deres danske sprog. CaféNy er i første omgang en mulighed for at blive budt velkommen til Sønderborg, men forsøger også at holde events, der skal styrke de længereboendes sociale netværk. Tatjana Rode arrangerer en del af disse arrangementer, men hun håber på at kunne lokke nogle af de nytilkomne udlændinge til at tage over.

- Jeg har arrangeret et arrangement for tilflyttere hver måned, men nu er det også et politisk ønske, at det er frivillige, der skal videreudvikle det. Jeg har fundet nogle frivillige tilflyttere, der gerne vil lave nogle events, bl.a. gamenight, dansk café og spousecafé, siger Tatjana Rode.

Ud over de nytilkomne udlændinge håber hun at få flere danskere til at melde sig frivilligt, også folk der i forvejen kommer fra Sønderborg, for ifølge hende er det sociale det, der skal holde nytilkomne i byen.

- Det er vigtigt, at tilflytterne får et socialt netværk, for ellers flytter de væk igen, siger hun.