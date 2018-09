Intern uenighed i Kræftens Bekæmpelse om tysk strålebehandling

Der er opstået intern uenighed i Kræftens Bekæmpelse, hvor den lokale afdeling i Sønderborg savner opbakning fra toppen til et ønske om tysk strålebehandling til danske kræftpatienter i grænselandet.

For nylig sagde politikerne i Region Syddanmark nej til at genoptage et samarbejde med de tyske myndigheder om strålebehandling i Flensborg. Den mulighed benyttede 3000 danske patienter sig af frem til 2017, men nu skal alle kræftpatienter i Region Syddanmark i stedet behandles i Vejle.

I avisen i søndags erklærede Kræftens Bekæmpelses områdechef i Syddanmark fuld forståelse for den beslutning. Og det skuffer den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse i Sønderborg:

- Jeg blev simpelthen så vred, da jeg læste, at vi i Kræftens Bekæmpelse bakker op om politikernes afvisning. Jeg ved selv, hvor hårdt det kan være at skulle transporteres frem og tilbage til Vejle for at modtage 12 minutters behandling: Jeg forstår ikke, hvorfor patienter i grænselandet ikke kan få lov til at køre et smut til Flensborg i stedet, siger Orla Skovlund Hansen, der er næstformand i Kræftens Bekæmpelse i Sønderborg.

I et debatindlæg i dagens avis uddyber han sin kritik.

- I det her spørgsmål er vi altså uenige i Kræftens Bekæmpelse. Her i Sønderborg mener vi, at det bør være valgfrit, om man vil behandles i Flensborg eller Vejle, siger Orla Skovlund Hansen.