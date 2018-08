I modsætning til partifællen Jesper Kock synes Helge Larsen, at Peter Hansens forslag om et totalt forbud mod mobiltelefoner på kommunens folkeskoler er en god idé.

Sønderborg: Ligesom Peter Hansens forslag om et totalt forbud mod mobiltelefoner på kommunens folkeskoler deler befolkningen så gælder det samme de lokale socialdemokrater. I modsætning til partifællen Jesper Kock synes han, at Venstremandens idé skal føres ud i livet. - Jeg går ind for at forbyde mobiler i skoletiden. Enten skal de blive derhjemme eller også skal de inddrages om morgenen. En mellemvej lyder fristende, men den er desværre umulig at håndhæve. Ud med mobilerne og ind med indlæring, siger Helge Larsen og understreger, at det er hans personlige holdning. Helge Larsen har i over en menneskealder selv været gymnasielærer og erfaringer herfra, trækker han på i denne sammenhæng. - Som lærer er det min erfaring, at elever generelt har "gang i mobilen" også i timerne, hvis de på nogen måde kan komme til det. Jeg har i mine timer den regel, at mobilen skal ned i tasken. Alligevel skal jeg hver gang sige det, diskutere og der bliver snydt. Det er et grundvilkår. Konsekvensen er markant dårligere indlæring, siger han.

Sønderborg: Svært at blive enigeEn af de skoler, som endnu ikke har nogle nedskrevne mobilregler, er Hørup Centralskole. Man har dog fokus på problematikken og skolebestyrelsen har gennem længere tid diskuteret emnet, ligesom man i overbygningen har afprøvet forskellige modeller f.eks. 14 dage uden mobiler. - Jeg er ikke tilhænger af central styring. Den enkelte skole kan godt selv finde det leje, der passer ind for den. Andet vil være at køre skolebestyrelsen ud på et sidespor.

Byrådet skal vise vejen

Tidligere på ugen meldte Venstres politiske ordfører i byrådet Peter Hansen ud, at Sønderborg Kommune bør gøre ligesom Nationalforsamlingen i Frankrig, der har vedtaget et totalforbud mod brugen af mobiler på landets skoler efter sommerferien.- På den måde undgår vi en masse diskussioner og bøvl ude på skolerne. Det vil kun øge elevernes koncentration, give mere ro i timerne, forbedre indlæringen og det sociale samvær, lød det fra Peter Hansen. I dag er det op til den enkelte skole, om der skal være nogle mobilregler, men det vil altså både Peter Hansen og nu også Helge Larsen lave om på i fremtiden. - Vi er nødt til for alvor at beskytte undervisningsmiljøet. Det er et evigt problem, så det hjælper ikke noget, at der bliver op til den enkelte skole. Jeg ønsker ikke, at der skal komme en masse regler fra centralt hold, men her giver det så meget mening, siger socialdemokraten.