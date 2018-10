Integrationsprojekt fyldt med musik og kærlighed

Sønderbronx Records står bag et kulturelt integrationsprojekt for unge mellem 14 og 17 år. Projektet IntegraZone begynder lørdag den 6. oktober.

Sønderborg: Rap, sangskrivning, integration og danske og tyske unge. Det er elementerne i det grænseoverskridende integrationsprojekt IntegraZone, som Sønderbronx Records står bag. Projektet har fokus på, hvad det vil sige at være ung ved den dansk/tyske grænse.

David 'Brich' Hansen fra Sønderbronx Records er en del af projektet.

- Vi vil lære folk at samarbejde med hinanden og få dem i snak og oversætte, hvis de ikke forstår hinanden. Vi vil lære folk at være i et flow med sig selv og i deres hverdag. Det er selvudvikling. De skal åben op. Hvis jeg kan være åben, så kan vi alle åbne op overfor hinanden, siger David Hansen.

Workshoppen er for danske og tyske unge mellem 14 og 17 år. Her kan de unge blandt andet lære at skrive en tekst og rappe. Der er også fokus på integration.

Brian Hansen er opvokset i Tinglev med sin mor, der kommer fra Zambia.

- Da jeg var lille, følte jeg, at det var rigtigt hårdt, fordi de andre i klassen havde det svært med mig. Så spurgte jeg dem fra hjertet af, hvorfor de havde et problem med mig. Det var fordi, jeg var anderledes. At jeg prøvede fra hjertet af hjalp på problemerne. Siden den dag stoppede det. På workshoppen vil jeg vise, at jeg er integreret. Jeg vil gerne give dem lyst til at blive integreret. Give dem lyst til at finde deres kreative sider, og det behøver ikke at være musik. Give dem mulighed for at udvikle sig, siger David Hansen.