Ingeniørkampagne har givet bonus til Alsion

Fra et åbent hus for kommende studerende på SDU Sønderborg. Arkivfoto: Claus Thorsted

En kampagne fra 2015 til 2017 har givet SDU Sønderborg over 38 procent flere ingeniørstuderende. Pengene er nu brugt, men erhvervsudvalget skal se på en fortsættelse af en række initiativer. For rigtig mange unge ved stadig ikke, at Sønderborg har et universitet.

Sønderborg: Det har givet pote, at kommunen sammen med Sønderborg Vækstråd i 2015 indledte kampagnen ""Flere ingeniørstuderende til Sønderborg". Ved det seneste optag i 2017 har det givet 21 flere studerende i forhold til 2014, eller hvad der svarer til en stigning på 38 procent fra 55 til 76 på både bachelor og kandidatniveau. I 2014 etablerede Byrådet en uddannelsesfond med 10 millioner kroner for at fastholde og tiltrække uddannelser og studerende til Sønderborgområdet. Pengene blev frigivet i marts 2015 og er herefter løbende sendt i portioner til blandt andre Sønderborg Vækstråd, der har stået for indsatsen og aktiviteter. - Undersøgelsen viser os, at vi er nået et pænt stykke, men det stadig er vigtigt at arbejde med at fortælle de unge, at Sønderborg har et godt studiemiljø. Ikke kun socialt, men også fagligt, mener erhvervsudvalget formand, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti). Udvalget har punktet på dagsordenen på et møde i denne uge.

Vi skal nu drøfte om det kan lade sig gøre, at SDU overtager det fremtidige arbejde med at tiltrække studerende. Gerhard Bertelsen, formand for erhvervsudvalget.

Ingeniørkampagnen i tal Antal ansøgere der havde SDU Sønderborg som 1. prioritet inden for mekatronik var 73 i 2014 og 90 i 2017 - en stigning på 23 procent.



Antal ansøgere til SDU Sønderborg inden for mekatronik i alt var 180 i 2014 og 222 i 2017 - en stigning på 23,3 procent.



Antallet af optagne studerende på bachelor og kandidatniveau inden for mekatronik på SDU Sønderborg var 80 i 2014 og 102 i 2017 - en stigning på 27,5 procent.



Antallet af optagne bachelorer på SDU Sønderborg inden for mekatronik var 55 i 2014 og 76 i 2017 - en stigning på 38 procent.



Knap 40 procent af områdets virksomheder mener, at kampagnen har påvirket deres muligheder for et finde ingeniører positivt. 25 procent at den slet ikke har betydet noget. Resten placerer sig der i mellem. 63 procent af virksomhederne mener dog, at indsatsen bør fortsætte.

Begrænset kendskab Til trods for stigningen lader kendskabet til Sønderborg som universitetsby dog stadig en del tilbage at ønske. 70 procent af de kommende ingeniørstuderende ved således ikke, at Sønderborg har et universitet. Alene i vores egen region kender kun lidt over hver tredje til Sønderborg som universitetsby, mens 63 procent ikke har noget kendskab til Sønderborgs universitet, der ellers har eksisteret siden 2007. 60 procent af de unge fra målgruppen kender dog Sønderborg som by. Målgruppen er unge fra region Syd, Midt og Nord i alderen 16-20 år, herunder særligt unge der planlægger eller allerede er i gang med en uddannelse. 560 personer, eller 95 procent, af den samlede stikprøve har svaret. Undersøgelsen omfatter kun Danmark, mens markedet for udenlandske, særligt tyske studerende, ikke er omfattet af målingen.

Flere indsatser Men på flere indsatsområder har kampagnen dog givet effekt, så flere end tidligere har valgt Sønderborg som by for deres ingeniørstudie. Blandt de givtige tiltag er bedre velkomst i form af byrundtur med studerende, en bo godt-garanti på opgraderede kollegieboliger, flere relevante studiejob med et godt netværk til erhvervslivet - blandt andet begivenheder, hvor studerende og virksomheder mødes, et nyt erhvervsrettet indhold af Mekatronikuddannelsen og en mere generel markedsføring af Sønderborg som studieby. Erhvervsudvalget har på sit møde slutredegørelsen på dagsordenen. Her fremgår blandt andet, at en række initiativer bør fastholdes efter projektperioden, da de har gjort en forskel for både virksomheder, studietilfredsheden og SDU i Sønderborg. - Vi skal drøfte om det kan lade sig gøre, at SDU overtager det fremtidige arbejde med at tiltrække studerende. Eventuelt i et form for samarbejde med kommunen og Sønderborg Vækstråd, siger Gerhard Bertelsen.