Ingen vil købe kasernen

Hverken IpNordic eller andre af de få interesserede, der var prækvalificeret, har givet et bud på Sønderborg Kaserne. Så nu står den tom - og uden plan for, hvad der skal ske. Afklaring til sommer.

Sønderborg: Sønderborg Kaserne står tom, og den gamle bygning i røde teglsten kan ikke sælges.

I hvert fald har ingen ønsket at give et bud på kasernen, og derfor skal politikerne i økonomiudvalget alligevel ikke vurdere de indkomne tilbud på et møde onsdag. For der er ingen bud.

- Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, at det ikke er lykkedes at få solgt kasernen i denne omgang. Jeg havde selvfølgelig håbet, at de interesserede købere kunne få skabt et bæredygtigt projekt. Men det har tilsyneladende ikke kunnet lade sig gøre. Vi har jo ikke talt med dem endnu, men det vil vi gøre. Det kan være, at dele af det kan sælges, og så må vi jo overveje, hvad der skal ske med kasernen, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

- Det er ærgerligt, fordi det, vi har hørt om projekterne, lød meget spændende. Vi skal også undersøge muligheden for, at kommunen selv bruger en del af bygningerne. For - ja det står for min egen regning - jeg mener ikke, at kommunen har midler til at sætte alle bygningerne i stand. Men vi har jo tidligere sat midler af til et sang- og danseakademi, og I har jo selv skrevet om forslag til en filmskole, og dem vil jeg også tage en snak med, siger Erik Lauritzen.

- Kasernen har jo en fantastisk placering, der kan anvendes til kulturelt mødested, kontorer eller nye boliger. Så nu tager vi en politisk drøftelse og laver en plan for, hvordan vi kommer videre, siger borgmesteren.