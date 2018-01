Ingen vil i bestyrelse for håndboldklub

Han håber, at man kan finde tre til fire personer, der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og han understreger, at nye medlemmer vil få den nødvendige støtte i arbejdet.

Svend Zachariassen fortæller, at der allerede op til den ordinære generalforsamling blev arbejdet på at hverve nye medlemmer:

Derfor har HF Sønderborg indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 6. februar for at få fyldt pladserne i bestyrelsen.

- Vi har længe arbejdet på at finde flere hænder til bestyrelsesarbejdet. Der er et par stykker i bestyrelsen, som gerne vil stoppe, og vi er andre, der gerne vil drosle lidt ned. Desværre var der ingen, der meldte sig.

HF Sønderborg er en selvstændig håndboldforening.I samarbejde med Vidar-Ulkebøl Håndbold og håndboldafdelingen i Hørup UI har HF Sønderborg hold i U16 og U18-årgangene. Der er også et samarbejde med Dybbøl IF. På seniorsiden har HF Sønderborg både herre- og damehold på bredde og eliteniveau. HF Sønderborg ejer den licens, som SønderjyskE's Herreligahold bruger.

Ingen plan b

Ifølge Svend Zachariassen er der ikke noget dramatisk bag udskiftningen i bestyrelsen:

- Vi er nogle, der har været med i mange år, og vores børn er slet ikke aktive i klubben mere. Derfor vil vi gerne have nye kræfter ind i bestyrelsen, så det ikke bare er os gamle nisser, siger Svend Zachariassen, der selv gerne vil tage et skridt tilbage:

- Som udgangspunkt vil jeg gerne lade en anden overtage formandsposten, men det må vi tage stilling til efter et valg.

HF Sønderborg arbejder på at lave et arrangementet i forbindelse med generalforsamlingen, for at tiltrække flere til mødet.

Hvis ikke det lykkes at hverve nye bestyrelsesmedlemmer, har HF Sønderborg ikke nogen plan b:

- Vi er fortrøstningsfulde, og jeg håber da, at der er et grundlag for at videreføre et godt ungdomsarbejde i Sønderborg by. Hvis vi ikke finde nogen, så må vi overveje fremtiden med vores samarbejdspartnere, siger Svend Zachariassen.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted 6. februar klokken 20.30 i Humlehøjhallens mødelokale.