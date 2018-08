Ingen strammerkage på Rådhustorvet

Regulativ for udeservering skal til fornyet gennemgang, for udspillet til regulering af udskæning og bespisning på gader og stræder er for restriktivt.

SØNDERBORG: Regulativet for udeservering er atter tilbage at vende i forvaltningen, for politikere var ved at få kaffen galt i halsen, da de så, hvor restriktiv udspillet til en ny af slagsen er. At det kan være svært at gebærde sig i regeljunglen for udeservering, fik Dansk Folkeparti at føle på egen krop, da partiet ville servere kaffe og strammerkage som afslutning på sommermødet i Sønderborg. - Vi havde bestilt kage og kaffevogn, men måtte ikke servere kaffe på Rådhustorvet, med mindre vi købte det ved en af cafeerne omkring torvet. Kagen måtte vi godt servere. Den var købt i Lagkagehuset, og selv om det ikke ligger ved Rådhustorvet, gik det an. I stedet flyttede vi serveringen af kaffe og kage til City-krydset, fortæller næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal (DF).

Udeserveringsregulativet Eksempler fra udkastet til regulativet for udeservering:Sønderborg Kommune vil markere udeserveringsarealet i belægningen. Det er restauratørens pligt at sørge for at alt inventar er inden for markeringen. Udgifter til markeringen vil være på ansøgers regning.



Inventaret skal harmonere med omgivelserne og facaden.



Inventar, der ikke er i brug, skal stables og samles ved restaurationens facade.



Inventar, der ikke er i dagligt brug, skal fjernes helt fra det offentlige areal.



Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning.



Inventaret skal bestå af flytbare møbler i træ eller metal.



Plastmøbler godkendes ikke.



Parasoller, markiser og solsejl, skal være i ensfarvet stof, og må ikke være påtrykt firmanavn eller logoer, som er uvedkommende for restaurationsvirksomheden. Påtryk skal være diskret.



Afskærmning af udeserveringsarealet, må max. være 100 cm højt (incl. blomster).