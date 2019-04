Ingen solstik, tak: Efterskoleelever vinder 10.000 kroner for idé

En idé til at undgå solskoldninger og potentiel huskræft vandt førstepladsen i kategorien Viden & Verden til DM i Entreprenørskab i Kolding. Solstick er en creme, som skifter farve, når det bliver ramt af sollys. Den signalerer, at det er tid til at tage solcreme på. Tre elever fra Nordborg Slots Efterskole fandt på den prisvindende idé.

Nordborg: Tre elever fra Nordborg Slots Efterskole tog tirsdag til Koldinghus for at vise en idé frem. De kom tilbage til efterskolen med 10.000 kroner.

Fonden for Entreprenørskab står bag Next Level - DM i Entreprenørskab, hvor 23 elevhold havde kvalificeret sig til for deres idéer og de dystede i fire forskellige kategorier: Bevægelse, Viden & Verden, Velfærd & Samfund og Sprog & Kultur.

Mathilde Sophie Petersen, Nikoline Dam Thomas og Leander Falbe Cleyton fra Nordborg Slots Efterskole vandt i kategorien Viden & Verden med deres produkt: Solstick.

- Vi havde overhovedet ikke regnet med at vinde. Vi var bare glade for at være med, siger Nikoline Dam Thomas.

Solstick er en form for creme, som en solbader for eksempel kan smøre på hånden, inden de tager solcreme på. Når solcremen langsomt mister sin styrke, og UV-strålerne trænger igennem, så vil den lille Solstick-indikator på hånden skifte farve fra gul til blå. Så ved solbaderen, at det er tid til at få et nyt lag solcreme på.