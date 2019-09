Ingen sejlads mellem Søby og Fynshav i weekenden: Elfærgen aflyst frem til tirsdag

Søby: Det er ikke meget vand Ellen får under kølen i disse dage.

Siden søndag middag har færgen ligget stille i sit færgeleje i Søby på grund af en fejl i kontrolsystemet, og nu meddeleler Ærøfærgerne på sin hjemmeside, at man først regner med, at Ellen kommer i fart igen tirsdag den 17. september. Dermed ender færgen med at være aflyst i ni dage, hvis den altså kommer i drift igen tirsdag.

Fyns Amts Avis arbejder på at få en kommentar fra færgedirektør Keld Møller.