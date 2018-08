Tirsdag konstaterede skadedyrsbekæmpelsen, at der ikke var nogen tegn på aktivitet fra skadedyr i hverken melet eller fælderne. For en sikkerhedsskyld blev lukningen bibeholdt, og det første lag mel erstattet med et nyt

Kantinen grundigt rengjort

Da der heller ikke onsdag morgen var spor efter skadedyr, besluttede slagteriet at genåbne kantinen - dog først efter en grundig rengøring.

- Alt ser fint ud. Det er så dejligt. Nu er der ro på igen. Vi satser på at have et eller andet mad klar her til middag, siger Ole Carlsen.

Hvordan rotten eller mus er kommet ind i kantinen og væk igen vides ikke, men fabrikschefen har et gæt.

- Når vi kører varer ind, så står rampen/døren jo åben, så mon ikke det er forklaringen. Jeg gætter også på, at rotten eller musen, da den har set medarbejderen, er den styrtet ud samme vej. De er jo bange for mennesker, siger han.