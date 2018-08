Nu forlænges fristen for at byde på præstegården i Vester Sottrup. Menighedsrådet vil fortsat forsøge at få huset solgt.

Vester Sottrup: Der kom ikke et eneste bud, da fristen for at byde på præstegården i Vester Sottrup udløb forleden. Det undrer formanden for menighedsrådet Jens Falck Sørensen: - Interessen var ellers god, og prisniveauet var rimeligt, syntes vi selv. Så ja, det overrasker mig da, at ingen har budt, siger han. 1.253 personer har set præstegården til salg på boligsiden.dk, og 1.188 personer har klikket videre til flere oplysninger om ejendommen hos Estate-mægler Keld Faaborg i Gråsten. Menighedsrådet vælger nu at forlænge budrunden til 15. september. Præstegården i Vester Sottrup er bygget i 1951 og er en meget rummelig murermestervilla på 236 kvadratmeter. Den er vurderet til prisen på 2,2 mio. kroner. - Man kan selvfølgelig byde hvad som helst. Men omvendt har vi den frihed, at vi afgør, hvem vi sælger til, konstaterer Jens Falck Sørensen, som tilføjer, at menighedsrådet gerne ser, at en børnefamilie flytter ind.

Ni værelser Præsteboligen i Vester Sottrup blev bygget som præstegård i 1951 på en 2593 kvadratmeter stor grund. Den ligger på Stationsgade i udkanten af Vester Sottrup godt 100 meter fra Sottrup Kirke.Huset er på 236 kvadratmeter og rummer ni værelser fordelt på tre etager.