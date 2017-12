Ingen julepanik ved indkøbsvognene i Gråsten

Janne Ebbesen var sammen med sønnen Lasse taget til SuperBrugsen i Gråsten for at klare de sidste indkøb. Foto: Timo Battefeld

Selvom det lørdag var allersidste chance for at få købt julemad og gaver, var der ingen stress og jag over kunderne i SuperBrugsen i Gråsten.

Gråsten: And, gås eller flæskesteg. Rødkål, hvidkål, svesker og fløde til både sovs og ris a la mande. Og hvad med julevinen og måske en allersidste gave. Der var nok at tænke på hos de mange mennesker, som brugte en del af deres lørdag på handle det sidste ind til julen hos SuperBrugsen i Gråsten. - Det er faktisk gået ganske nemt, selvom vi skulle købe til alle juledagene. Vi kan jo få alt her, kom det glad fra Janne Ebbesen. Sammen med sønnen Lasse havde hun før middagstid fået fyldt indkøbsvognen med alskens varer til de kommende dage. Kødet til juleaften, hvilket ville sige flæskesteg og and havde de dog allerede klaret. Sidstnævnte opdrættet selv. - Det har faktisk været rigtig hyggeligt - ikke stressende - at handle. Vi har også fået mødt en masse dejlige mennesker undervejs og ønsket god jul, sagde de to.

Vi har haft en fantastisk jul. Et forsigtigt bud er nok, at den er 10 procent bedre end i 2016. Vi har godt mærke finanskrisen er ebbet lidt ud og folk har flere penge mellem hænderne. Brugsuddeler Jesper Thomsen

Har øget salget Omkring 25 mænd og kvinder var lørdag på arbejde i SuperBrugsen. De var heller ikke stressede, selvom der var godt gang i den. - Det er en af bedste dage i året. Folk er så venlige og i højt humør. Vi får mange hilsner i løbet af dagen. Det er bare så hyggeligt, sagde Solveig Lassen, leder af frugt og grønt-afdelingen og med 38 års erfaring indenfor Coop. Dagen før påsken er den største dag i SuperBrugsen i Gråsten med den 22.-23. samt 31. december lige efter. Fra morgenstunden og til klokken 15 var der rigtig travlt. Så kom der et dyk et par timer for igen at være travlt fra 17 til lukketid klokken 20. De tre sidste timer gav det ekstra at se til, at man satte alle ferske varer altså grønt, mejeri og kød ned med 35 procent. - Vi har haft en fantastisk jul. Et forsigtigt bud er nok, at den er 10 procent bedre end i 2016. Vi har godt mærke finanskrisen er ebbet lidt ud, og folk har flere penge mellem hænderne, sagde brugsuddeler Jesper Thomsen, der har været i Gråsten siden 2002.

Flæskesteg er favorit Brugsuddeler kunne i øvrigt fortælle, at flæskestegen klart fortrænger anden juleaften i Gråsten, samt at butikken i år har haft et boom i salget af kalkun. - Jeg tror sidste års skandale med ferske ænder, der måtte kaldes tilbage og mange kilo køres til destruering på forbrændingen, har betydning, siger Jesper Thomsen. Også hos Lagkagehuset, som de seneste to et halvt år har haft afdeling i SuperBrugsen, var der ingen antræk til julepanik. Alt forløb som det skulle. - Det er også en af vores største dage. Humøret er højt, og kunderne er som altid søde. Det er især rugbrød og franskbrød, vi sælger, men også kage for der skal jo hygges, sagde butikschef Susanne Rathje Hun havde syv ansatte på arbejde. Lagkagehuset i Gråsten har i øvrigt åbent alle juledagene fra 7 til 13.