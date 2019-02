Ingen interesse for store lejligheder: Folk vil bo mindre og billigere

Kontanthjælpsreformen har gjort det næsten umuligt for Sønderborg Andelsboligforening at udleje store lejligheder. Så nu bygges de om til mindre boliger.

Ulkebøl: Engang var der rift om Stenbjergparkens 121 kvadratmeter store, lyse femværelseslejligheder. Nu står de tomme i halve og hele år. Sønderborg Andelsboligforening (SAB) er derfor begyndt at dele dem op i mindre boliger, efterhånden som de bliver ledige. Foreløbig er otte ud af 29 femværelses lejligheder forvandlet til 16 to- og treværelses boliger. - Især de toværelses er lejet ud med det samme. Dem er der rift om, konstaterer Vivian Engelbredt, formand for boligforeningens hovedbestyrelse. Verner Jochimsen, afdelingsformand i Stenbjergparken, låser op til en tom, tidligere femværelses lejlighed i Stenbjergparken. - Ja, her var god plads, før den blev delt op, konstaterer han og viser rundt på nu 86 kvadratmeter fordelt på køkken, bad, to store værelser og en endnu større stue. Han banker på væggen i gangen, hvor den er blevet blændet af. Her var tidligere adgang til yderligere to værelser og et toilet, der nu er skilt fra og lejet ud som selvstændig lejlighed på 35 kvadratmeter. Med to værelser, nyt køkken og egen indgang fra trappeopgangen.

232 boliger i Stenbjergparken Det er i år 50 år siden, at Stenbjergparken blev bygget.

Her råder Sønderborg Andelsboligforening over 232 boliger.

Huslejerne afhænger af størrelsen. En etværelses på 35 kvadratmeter koster 2.049 kr., en femværelses 6.822 kr. i måneden. Dertil kommer vand, varme og el.

Foto: Timo Battefeld Udsigten er den samme, selv om lejligheden nu er blevet to værelser mindre, konstaterer Verner Jochimsen. Foto: Timo Battefeld

Færre sættes ud Ifølge Verner Jochimsen er omkring 70 procent af beboere i Stenbjergparken børnefamilier. Få får fire, fem eller seks børn, men trods antallet vælger de alligevel at blive boende i treværelses boliger. For efter kontanthjælpsreformen er det blevet dyrere at bo stort, hvis man er på overførselsindkomst. Den væsentligste årsag til, at de store lejligheder står tomme, skyldes teenagere, der flytter hjemmefra. - Vi ser en stigende tendens til, at forældrene skifter til mindre, når børnene flytter hjemmefra. De har ikke råd til at blive boende, hvis de er på førtidspension, forklarer Verner Jochimsen. Kontanthjælpsreformen har altså ændret behovet og gjort det vanskeligere for SAB at udleje store lejligheder. Men set fra boligforeningens side har reformen også haft en gavnlig effekt: - Alle forventede jo, at vi ville komme til at sætte flere ud, fordi de ikke kunne betale huslejen. Det skete ikke. Tværtimod har vi fået færre udsættelser, konstaterer Vivian Engelbredt, der tror, at kontanthjælpsreformen måske har gjort mange mere bevidste om, hvor vigtigt det er at have styr på økonomien. De seneste tre år er fire beboere i Stenbjergparken blev sat ud, fordi de ikke har betalt husleje.

Foto: Timo Battefeld Køkkenet er ikke blevet reduceret. Det ser sådan ud. Foto: Timo Battefeld

228 ramt af loftet 228 borgere i Sønderborg Kommune var i sidste kvartal af 2018 ramt af kontanthjælpsloftet. De fleste fik udbetalt mellem 500 og 1500 kroner mindre i måneden. Hver fjerde måtte dog undvære over 3.000 kroner, mens hver tredje manglede under 500 kroner. Knap halvdelen var enlige med børn. Kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvor meget borgere på integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp samlet set kan få i ydelse, særlig støtte eller boligstøtte. De, der kan finde mindst 225 timers arbejde om året, kan undgå at blive ramt af loftet, og i følge Sønderborg Kommune finder et stigende antal kontanthjælpsmodtagere småjobs, lige som Jobcentret oplever, at virksomhederne også ansætter flere. Det har ikke været muligt for JydskeVestkysten at få oplyst, hvor mange borgere, der har fundet sig et sådant job.

Foto: Timo Battefeld Vivian Engelbredt og Verner Jochimsen læser op til den stadig tomme lejlighed. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Før lejligheden blev delt, slog gangen et knæk ind til endnu to værelser. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Badeværelset har opdelingen af lejligheden ikke ændret på. Foto: Timo Battefeld