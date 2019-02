Ingen grund til klage over prisstigning på fjernvarme i Sønderborg

- I den sammenhæng kan jeg godt forstå, folk bliver urolige. Meldingerne om dyrere fjernvarmepriser får folk til at spørge, gælder det også for os. Derfor har vi lagt listen med fjernvarmepriser for hele landet ud på vores hjemmeside. Der er vi nummer 328 af 393, hvor de dyreste fjernvarmeudbydere ligger i toppen af listen, siger Erik Wolff.

- Vi har haft forbrugere, som ringer og er nervøse. Vi kan berolige dem med, vi på forskellig vis har taget højde for situationen blandt andet ved at fusionere Gråsten og Sønderborg fjernvarme sidste år. Vi hører til den billigste femtedel af varmeudbydere i landet, så varmeforbrugerne kan tage det roligt, siger direktør Erik Wolff.

Her har man kunnet berolige forbrugerne med, prisen for at opvarme et parcelhus på cirka 130 kvadratmeter stiger 300 kroner om året, hvilket må være overkommeligt i den store sammenligning.

SØNDERBORG: Den sidste tids bulletiner om stigninger i fjernvarmepriser på 8000-10.000 kroner per husstand rundt om i landet har fået telefonerne til at kime hos Sønderborg Varme.

I september fusionerede Sønderborg og Gråsten fjernvarmeselskaber med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Det forener 12.000 forbrugere, der får varmen fra solenergi, biomasse og geotermi. Det er nogle af de ting, der er gjort for at trimme fjernvarmeselskabet, der nu hedder Sønderborg Varme, til en økonomisk strammere fremtid. Fusionen giver stordriftsfordele og synenergier. Administrationen er samlet i Sønderborg. Et fjernvarmeselskab må ikke samle store summer på kistebunden til fremtidig konsolidering. Store plusser på bundlinjen skal komme fjernvarmeforbrugerne til gode, ligesom minusser - som de bortfaldne grundbeløb fra 2019 - giver sig udslag i højere varmeregninger. Med tiden er håbet, Augustenborg Fjernvarme melder sig under fanerne i fusionssamarbejdet.

Grundbeløb bortfalder

De eksplosive prisstigninger på varme skyldes, det såkaldte statslige grundbeløb bortfalder i 2019. Det er for Sønderborg Varmes vedkommende 34 millioner kroner, som skal hentes ind på anden vis, hvilket fjernvarmeselskabet er gået i gang med i god tid.

- Vi har ikke bare frie rammer til at udbyde den billigst tænkelige fjernvarme. Vi er anvist politiske rammevilkår, der gør at vi ikke har frit spil til at bruge de til enhver tid billigst tænkelige energiressourcer. Den bæredygtige energiforsyning er dog også en højst rentabel investering. Vi har fremtidssikret os rent varmemæssigt, siger Erik Wolff, der også skal leve op til kommunale Project Zero målsætninger om CO2 neutralitet i 2029.

I sidste uge blev der givet grønt lys for et halmfyret kraftvarmeværk i tilknytning til indkøbs- og Danfoss produktudviklingscenter ved koncernens hovedsæde på Nordals, så der også her er udsigt til billigere fjernvarme. De planer føres ud i livet i løbet af et års tid.