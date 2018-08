Ingen boligpanik for de studerende

Kollegiernes Kontor melder næsten udsolgt med studieboliger i Sønderborg. Der er stadig enkelte ledige værelser til de studerende, der er sent ude.

- Skulle der være enkelte, der er sent ude med at skrive sig op til en bolig, så er der stadig ledige værelser få steder.

- Der kommer ikke til at stå studerende på gaden uden en bolig, det kan vi garantere, siger chef for Kollegiernes Kontor, Niels Møller.

Sønderborg: Der kommer flere studerende til Syddansk Universitet i Sønderborg i det kommende studieår, hvor nye uddannelser oprettes. De studerende skal dog ikke frygte at stå boligløs ved studiestart.

226 nye studerende starter på Syddansk Universitet i Sønderborg. Det er 24 studerende flere end sidste års optag.Kollegiernes Kontor råder over 750 værelser og kan imødekomme boligefterspørgslen hos de studerende. Det nye Alssund Kollegie står klar til indflytning 1. oktober, og Parkkollegiet og Borgmester Andersens Kollegiet lukker.

Byggeriet har været i gang i over et år, siden det første spadestik blev taget i december 2016, og kollegiet får plads til 150 studerende.

- Vi forventer, at de første studerende flytter ind 1. oktober, tidsplanen ser ud til at holde, siger Niels Møller.

Cirka 225 nye studerende mod 206 sidste år starter på Syddansk Universitet på Alsion i efteråret, og flere af dem kan se frem til at flytte ind i nye boligomgivelser, når studiet begynder.

Lukker to kollegier

Samtidig med at Alssund Kollegiet åbner op, har Kollegienes Kontor besluttet at lukke to kollegier, hvor 150 værelser fjernes. De studerende på Borgmester Andersens Kollegiet og Parkkollegiet i Ulkebøl er blevet sagt op med udgangen af september, og de er alle blevet tilbudt en ny bolig.

- Vi får puslespillet til at gå op med denne overgangsfase, så ingen af de studerende vil stå uden bolig i forbindelse med udflytningen, siger Niels Møller.

Både Parkkollegiet og Borgmester Andersens Kollegiet er overtaget af SØBO, som vil lave værelserne om til 61 familieboliger.

Niels Møller fremhæver desuden, at en indvielse af Alssund Kollegiet er under planlægning:

- Der vil komme en officiel indvielse i løbet af efteråret, siger han.