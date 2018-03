Indvielse af nyt iværksættermiljø

Sønderborg: Torsdag 22. marts klokken 15.00 til 18.00 er der indvielse af det nye iværksættermiljø Start-Up Alsion. Det foregår i Alsion, 3. sal ved Atrium.

Det er et samarbejde mellem SDU, EASV og Sønderborg Iværksætter Service, der efter planen skal blive et spændende innovationsmiljø for entreprenante studerende, der gerne vil have egen virksomhed. Sådan en kan de få hjælp til at udvikle i det nye miljø.

/exp