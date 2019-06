Indtjeningen faldt markant: Ekstrem tørke gik også ud over Danmarks største privatejede korn- og foderstofselskab

Sidste års tørre sommer fik overskuddet til at falde hos korn- og foderstofselskabet fra Sønderborg.

Den dårlige høst betød samtidig, at man fik en mindre mængde korn ind, som skulle behandles og tørres, hvilket er langt den primære årsag til, at overskuddet er faldet fra 38,6 millioner kroner efter skat i 2017 til 27,3 millioner kroner sidste år.

Sidste års ringe høst fik kornpriserne til at stige, hvilket også er forklaringen på, at omsætningen hos Brødr. Ewers i 2018 steg med små 100 millioner kroner til nu godt 1,6 milliard kroner, selvom man kilomæssigt solgte det samme som i 2017.

- Vi godt tilfredse, for vi holder vores markedsvolume i et ellers faldende marked, siger administrerende direktør Hans Otto Ewers, som sammen med broderen er hovedaktionær og femte generation i virksomheden, der har 171 år på bagen.

Sønderborg: De mange måneders tørke sidste år gik ikke kun ud over landmændene. Det ekstreme vejr har også kostet hos Danmarks største privatejede korn- og foderstofselskab, der må se indtjeningen falde markant.

Mindst lige så vigtig forstår brødrene at drive en effektiv forretning. Selskabet har præsteret det ene flotte overskud efter det andet gennem årene.

Under brødrenes ejerskab er omsætningen mere end tredoblet. I 2011 blev en milliard kroner rundet, og nu syv år senere er den altså over 1,6 milliard kroner. Egenkapitalen er på næsten 98 millioner.

Meget er sket, siden Hans Otto og Claus Ewers overtog efter deres far i forbindelse med 150 års jubilæet i 1998. I dag er den med tre foderfabrikker og mere end 10 afdelinger repræsenteret i så godt som hele Danmark.

Høsten tegner fint

Allerede ved sidste års regnskabsaflæggelse forudså Brødr. Ewers, at tørken vil reducere indtjeningen, ligesom den forudså tab på kreditorer primært på grund af den dårlige høst.

Henover vinteren/foråret har den da også tabt penge på grund af konkurser i landbruget. Der kan komme flere, men generelt lysner det lige nu for landbruget.

- Vi ser lige nu ind i en god historie med stigende svinepriser og mælkepriser, ligesom afgrøderne lige nu overordnet ser flotte ud.

- Den sidste måneds vand gør, at vi slet ikke har den tørkesituation, som vi oplevede i 2018. Der er dog et underskud af vand, men vi forventer en rimelig høst, siger administrerende direktør Hans Otto Ewers.

Afhængigt af høstens udfald forventer virksomheden i år et resultat på niveau med 2018. Man forventer at holde sin markedsandel i et marked, som fortsat vil være faldende.