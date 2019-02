Indskærpning af p-regler i Havbogade giver uforstående og vrede bilister

Linjen er skærpet over for ulovlig parkering i Havbogade og havnekvarteret med skilte og parkeringsbøder, og det har givet reaktioner fra bilister.

SØNDERBORG: Der er stillet gule skilte op i Havbogade med indskærpning af, at parkering kun er tilladt i afmærkede båse. Der er uddelt p-afgifter - bøder - til en del ulovligt parkerede biler, og det går ikke altid stille af. Bilister mener, det er tilladt at parkere på brostensbelægningen på havnen. Beboerne i kvarteret er nogenlunde lettede over at kunne komme ubesværet til og fra deres huse. Det har ikke altid været let med et halvt hundrede holdende køretøjer i kvarteret. Kommunen opfordrer til at holde i parkeringshuset, der har 385 pladser, men bilisterne har svært ved at finde den, og der er også nogle hundrede meter, hvis man skal i multikulturhuset eller på besøg i Havbogade. Samtidig er Nørre Havnegade spærret i forbindelse med byggeri på havnen, så man kan kun komme til parkeringshuset nordfra.

- Nørre Havnegade kvarteret har altid været parkeringsforbudzone. Vi har den seneste tid uddelt parkeringsafgifter på 510 kroner og sat informationskilte op. Vi har tidligere uddelt flyers om, at man kun må parkere i båse, fortæller afdelingsleder i Projekt & Anlæg Jens Kristian Mikkelsen.

Nogle bilister bliver rasende, når de får en bøde for at parkere ulovligt, selv om kommunen og Parkeringskontrol Syd mener at have gjort tydeligt opmærksom på reglerne.