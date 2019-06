Indbrudstyve går efter strafformildelse i ankesag

To unge mænd med et utal af indbrud på samvittigheden er i landsretten for at få nedsat deres straf i delvist erkendte forhold - og der ventes dom onsdag.

SØNDERBORG: En 24-årig og en 19-årig mand er tirsdag og onsdag for landsretten i forsøget på at få formildet domme på to år og seks måneders fængsel samt et år og seks måneder, hvoraf det ene år er betinget, for serier af indbrudstyverier i 2018. De har under et indbrud på Dyvig Badehotel stjålet et Flora Danica stel samt Robbe Berking sølvbestik til 60 personer til en opgjort værdi af 300-400.000 kroner. De er brudt ind på Hotel 6400 i Sønderborg og på Sønderby Strand Camping, hvor de stjal cigaretter, cerutter, tobak og cigaretpapir for 7000-8000 kroner. Anklagemyndigheden har anket begge domme til skærpelse. Med i dommene fra december 2018 hører hæleri af særlig grov beskaffenhed, kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og at køre over for rødt lys uden at efterkomme politiets krav om at standse. De to unge mænd går efter strafnedsættelse i sager, de ikke har erkendt i fuldt omfang, ligesom de ikke mener at have beriget sig med for eksempel et Rolex ur under indbruddet på Dyvig Badehotel.

Den 24-årige startede dog med at erkende forhold, han hidtil har nægtet sig skyldig i.

- Ja, det var jeg også med til, sagde han under retsmødet, der blandt andet drejer sig om, hvor meget makkerparret har lavet sammen og hver for sig.

Han erkender at have været med til at stjæle cigaretter på Sønderby Strand Camping, hvor parret blev opdaget af ejeren og pågrebet af politiet på vej derfra. Han har i april sidste år været med inde i et hus på Ahlefeldvej i Gråsten og stjålet seks Arne Jacobsen 7'er stole og en PH lampe og medvirket til indbrud i en villa på Snerlevej i Nordborg. Desuden overlod han sin medsammensvorne sin Citroen Picasso vel vidende, denne ikke havde kørekort.

I landsretten har den 24-årige flere gange sagt, han begik de mange indbrud for at betale penge til bagmænd, han ikke vil røbe navne på. I et tilfælde skulle han og makkeren være blevet afleveret af bagmændene på en adresse i Vester Skerninge på Fyn for at begå indbrud, men blev taget af politiet, fordi ejeren var hjemme. Det er sket flere gange.

- Jeg vil ud af kriminalitet. Jeg gider ikke mere! Jeg er blevet for gammel til det. Jeg har været i misbrugsbehandling og går i skole i arresten, sagde den 24-årige i landsretten.

Han valgte at melde sig selv efter i juni sidste år at have tabt et stjålet pengeskab fra Nørherredhus i en rundkørsel. Han vidste, løbet var kørt og ville hellere i fængsel end i kløerne på de bagmænd, der havde sendt ham på job.