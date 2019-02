Sønderborg: I et hus på Skolevej i Broager opdagede en 68-årige kvindelig beboer, at der var en indbrudstyv i huset, mens hun lå og sov i sit soveværelse natten til torsdag. Tyven stak dog af uden at stjæle noget.

Under et indbrud natten til torsdag på Solbakken i Sønderborg er der stjålet smykke, ure, parfumer samt to iPads og en iPhone. Tyven har skaffet sig adgang til huset via terrassedøren.