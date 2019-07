Indbrudstyv fanget på fersk gerning

Sønderborg: En villa på Sundsmarksvej i Sønderborg havde lørdag aften lidt før klokken 21 besøg af en ubuden gæst. Indbrudstyven var kommet ind ad et vindue og havde fyldt både poser og tasker med ejendele fra hjemmet. Da gerningsmanden var færdig i villaen og på vej ud til den cykel, han var ankommet til villaen på, som i øvrigt også var stjålet, stod politiet og ventede på ham.

Det viste sig, at gerningsmanden var en 36-årig mand fra Sønderborg, som er tidligere kendt af politiet. Derfor har politiet besluttet at fremstille ham for retten i Sønderborg i løbet af søndagen, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.