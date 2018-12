Indbrudsduo tømte huse og hoteller for store værdier

To mænd har erkendt omfattende inbrudstyveri og hæleri, men nægter en del af forholdene, de er tiltalt for. Modelfoto

To mænd og en dreng er tiltalt i en sag om indbrudstyverier af særlig grov karakter. Det er især et tyveri fra Dyvig Badehotel og et par villaindbrud, der får det samlede udbytte op i nærheden af 900.000 kroner.

Sønderborg: Det er især to mænd på 19 og 23 år, der står bag en række indbrudstyverier i private hjem, i firmaer, på campingpladser og hoteller i Sønderborg-området. De har begge erkendt langt det meste af de næsten 60 forhold, de tilsammen er tiltalt for ved Retten i Sønderborg. En 17-årig dreng er tiltalt i samme sag, men slet ikke i en grad, der bare nærmer sig indbrudsduoen. Kort efter midnat 1. februar 2018 stjal de to mænd for næsten 400.000 kroner på Dyvig Badehotel. - Det var ikke et indbrud. Dørene var åbne hele vejen ind, så jeg gik bare ind, forklarede den 19-årige mand. Han er fra Nordals og kender udmærket Dyvig Badehotel. - Jeg har arbejdet der tidligere, og jeg fik engang at vide, at de havde noget vildt dyrt porcelæn, forklarede han i retten. Der var tale om stellet Flora Danica, som der blev stjålet en del af. Foruden sølvbestik til 40 kuverter, kontanter og et Rolexur samt en Kay Bojesen-elefant. Han erkendte det store kup, men ikke at have stjålet uret, elefanten og kontanterne. Den 23-årige ønsker slet ikke at udtale sig i retten.

Jeg har arbejdet der tidligere, og jeg fik engang at vide, at de havde noget vildt dyrt porcelæn. 19-årig tyv i retten om indbrud på Dyvig Kro

Foto: Foto: Ulrik Pedersen Den 19-årige tyv var tidligere ansat her på Dyvig Kro, og derfor vidste han, at der var meget kostbar Flora Danica-porcelæn på kroen. Arkivfoto

Store villaindbrud Foruden det store porcelænskup på Nordals er der brudt ind i villaer i Høruphav, Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Anklageskriftet lyder også på groft hæleri, en lang række overtrædelser af især færdselsloven og enkelte overtrædelser af narkotikalovgivningen. I det indledende retsmøde kom det frem, at i hvert fald en del af indbruddene var motiveret at nød fra den 19-årige mands side. - Jeg var blevet smidt ud hjemmefra, og jeg havde ikke noget at leve for, sagde den unge mand. Han nægtede enkelte forhold og slog fast, at han ikke begår indbrud, når folk er hjemme. Den 19-årige er tiltalt for indbrud og hæleri for i alt cirka 650.000 kroner, mens den 23-årige også er tiltalt for indbrud i et par villaer på Violvej i Sønderborg og på Bocks Bjerg i Gråsten. Begge steder er der stjålet indbro for over 100.000 kroner. Det ene sted skulle den 23-årige tyv også have taget 25.000 kroner i kontanter. Retssagen fortsætter i den kommende uge.