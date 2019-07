Sønderborg: Torsdag eftermiddag fik politiet melding om, at der havde været indbrud i en villa i Ulvedalen i Sønderborg i tidsrummet 27. juni til 4. juli. Der er stjålet en PH-bordlampe og et kontantbeløb i euro.

Kl.15.35 torsdag forsøgte en person at stjæle en MG sportsvogn fra 1965 parkeret på Ludvig Holbergs Vej i Sønderborg. Personen havde forsøgt at starte bilen ved at kortslutte ledninger ved tændingslåsen. Biltyveriet mislykkedes dog, men politiet har en mistænkt på baggrund af vidner.