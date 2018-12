Sønderborg: Det var ikke kun et indbrud beboere i to villaer på Karen Blixens Vej i Sønderborg kom hjem til onsdag. Det ene sted var der desuden sprøjtet ketchup rundt i boligen. Måske i fortvivlelse over ikke at finde noget, der var interessant at stjæle. Begge steder er tyvene kommet ind ad opbrudte vinduer, men der er endnu ikke opgjort, hvad der måtte være stjålet.

I Fredsløkke i Vester Sottrup har der fra 13. til 19. december også været indbrud i en villa via hoveddøren. Her er der stjålet ure og smykker af mærket Cartier. Desuden en bærbar pc og noget tøj, oplyser politiet.

Også på Bjørneborgvej i Sønderborg har der været indbrud onsdag mellem kl.7 og 18.20, hvor tyven har brudt et vindue op. Der er endnu ikke opgjort, hvad der her er stjålet.