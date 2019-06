SØNDERBORG: Klokken 03.22 natten til søndag blev der anmeldt et indbrud i en lejlighed på Hvedemarken. Indbruddet er sket i tidsrummet mellem lørdag klokken 21 og søndag klokken 03.20, hvor tyven er kommet ind ved at bryde hoveddøren op. Der er ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.