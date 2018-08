Ildsjæle stabler picnickoncert på benene

Augustenborg: Der er godt nyt for musikalsk interesserede. I kølvandet på, at årets slotskoncert ved Augustenborg Slot blev aflyst, arrangerer lokale kræfter Picnickoncert i Augustenborg.

- Vi var meget kede af at høre i sidste måned, at slotskoncerten i august ikke blev til noget, siger Lars Tholander, formand for Kunstværket.

Det er de tre kunsthuse, Kunstværket, Kunstpunkt og Augustiana, som har planlagt en udvidelse af deres kunst- og musikkoncept ved at arrangere Picnickoncert.

- Vi besluttede os hurtigt for i de tre kunsthuse at gå i gang med at lave et alternativ i august, og det er nu lykkedes med et fuldt program, siger Lars Tholander.