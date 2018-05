Ildsjæle kan bakke op om Læger uden Grænser

Sønderborg: Når Læger uden Grænser går på gaden for at samle ind til verdens brændpunkter 27. maj, er indsatsen som vanlig drevet af en håndfuld ildsjæle i Sønderborg Kommune.

Sidste år gik knap 5.000 danskere på gaden for at samle næsten seks mio. kr. ind til Læger uden Grænser. I år, der også er organisationens 25 jubilæumsår, er det lokale mål at få endnu flere ud på gader for at slå et slag for organisationens vigtige arbejde blandt krigs- og katastrofeofre.

Det arbejde har Erik Stenumgaard fra Høruphav påtaget sig.

- Jeg har valgt at markere jubilæet ved at blive indsamlingsleder her i kommunen. Det er ikke for sjovt, at læger, sygeplejersker og andre vælger at tage ud til nogle af verdens værste brændpunkter for at hjælpe. De sætter livet på spil for andre derude, og det mindste jeg kan gøre, er da at være med til at organisere indsamlingen, siger han i en pressemeddelelse.

De første par år har kun Sønderborg med nærmeste opland været mål for indsamlingen. I år udvides til hele kommunen med ud- og indlevering af indsamlingsbøsser i både Sønderborg, Gråsten og Guderup.

Det er muligt at melde sig som indsamler på www.indsamling.msf.dk.