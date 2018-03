Sønderborg Idrætsråd ser hen til, at kulturudvalget har ændret navn til, at udvalget nu omfatter kultur, idræt, handel og turisme.

Sønderborg: Formanden for Sønderborg Idrætsråd, Karl Chr. Thomsen, lagde på idrætsrådets generalforsamling i Augustenborg-hallerne vægt på, at idrætten skal synliggøres i kommunen.

- Det glæder os meget, at det nye byråd efterfølgende har været enige med os og har ændret navnet på kulturudvalget til udvalget for kultur, idræt, handel og turisme, sagde Karl Chr. Thomsen og tilføjede, at det er godt nok et langt udvalgsnavn, men ordet idræt er nu kommet med.

Formanden noterede sig også, at udvalgets nye formand Stephan Kleinschmidt har givet udtryk for, at idrætten skal styrkes i kommunen. Det er flertalsgruppen blevet enige om.

- Det lover godt for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, foreningerne og dermed også idrætsrådet, understregede Karl Chr. Thomsen.

Formanden nævnte, at nogle spørger om, hvad laver egentlig et idrætsråd.

- Vi har her et godt eksempel på et af resultaterne, at det er lykkedes at få gjort politikerne gjort opmærksomme på, at idrætten har været nedprioriteret, så de nu er enige om, at idrætten skal have større fokus. Det kan en enkelt forening ikke gøre, men som talerør for foreningerne har vi jo en større vægt. Udfordringen er nok, at vi ikke er synlige nok. Det må vi så have gjort noget ved.

Idrætsrådets samarbejde med Sønderborg kommune betyder, at idrætsrådet fortsat er høringspart, inden der træffes vigtige beslutninger på idrætten område.

- Vi kan da glæde os over, at man også lytter til vores anbefalinger og ofte følger dem, også selv om anbefalingen fra embedsværket til udvalget går i en anden retning. Det beviser, at det var rigtigt at oprette idrætsrådet, understreger Karl Chr. Thomsen.