Idrætshøjskolen kaster bolden op til udvidelse

Sønderborg Idrætshøjskole oplever i år rekordtilmeldinger på højskoleophold. - Vi skal holde skruen i vandet for at sikre tiltrækningen, siger forstanderen Michael Willemar, der arbejder på de næste tiltag.

- Vi har specialefag i beachvolley to gange om ugen, og det er fedt at være ude og spille sammen med de andre, siger han.

- Jeg havde været på gymnasietur i Sønderborg tidligere og hørt om højskolen, og så efterfølgende læst mere om stedet på nettet. Det er megafedt at være her, siger Johanne Bundgaard, som startede på højskolen i august efter gymnasiet.

- I 2000'erne sled højskolen med at tiltrække folk, og det var svært at fylde pladserne ud. De seneste fem år har været noget helt andet, hvor flere unge har haft lyst til at tage et ophold, siger han.

Michael Willemar har været forstander for Idrætshøjskolen i to omgange, første gang i årene 2003-2006, og i 2013 satte han sig igen på den ledende kontorstol for at udvikle højskolen. Og de to perioder har været meget forskellige:

- Det går rigtig godt. Vi er nået dertil, hvor vi overvejer, hvorvidt vi skal udvide kapaciteten for tilmeldinger, eller om vi skal fortsætte med at melde udsolgt, siger han.

Sønderborg: Det vælter ind med unge på Idrætshøjskolen. Faktisk i en så høj grad, at forstander Michael Willemar står med et luksusproblem:

Er en selvejende institution, som ligger på Friheds Allé 42 i Sønderborg.I efteråret er alle 132 pladser udsolgt, og deltagerantallet har været stabilt de seneste fem år. Det koster 1550 kroner om ugen at gå på højskolen, og beløbet dækker over kost, logi og undervisning. Indviet i 1952 med et værdisæt, der fokuserer på demokrati og fællesskab, og skolen har 40 ansatte. Tilbyder indendørs blandt andet fag i håndbold, volleyball og fitness, og udendørs blandt andet beachvolley, fodbold, surfing og mountainbike. Derudover har højskolen ugekursur med blandt andet dans og golf samt udlejer konferencerum for virksomheder.

Netop aktivitetstilbuddene ser Michael Willemar som en væsentlig grund til, at de unge tager et højskoleophold:

- Faciliteterne er blevet bedre med årene, og jeg oplever, at deltagerne kan lide at blive udfordret med vores træning, siger han.

God ballast

Michael Willemar lægger vægt på, at mange af de unge tager et ophold for at ruste sig til videreuddannelse, og at de får en personlig dannelse i et fællesskab.

- Jeg overvejer at studere idræt på et tidspunkt, men det kan også være noget helt, for eksempel film og medier, siger Johanne Bundgaard.

- Jeg kunne godt tænke mig at tage fysioterapeutuddannelsen, når jeg flytter til København. Det havde jeg slet ikke overvejet før højskoleopholdet, siger Victor Strand.

De er begge begejstrede over det sociale liv, som de møder i Sønderborg.

- Jeg er overrasket over, hvad byen har at tilbyde, og det er svært at få noget søvn, fordi man vil ikke gå glip af noget, siger Johanne Bundgaard. Victor Strand overlapper:

- Jeg vil helt klart anbefale skolen til andre, for der sker meget i området.

Michael Willemar ser positivt på højskolens fremtid med at fastholde, at de unge kommer til Sønderborg:

- Vi skal holde skruen i vandet for at sikre tiltrækningen og være en af landets førende højskoler, og med vores tiltag skal det nok lykkes, siger han.