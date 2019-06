Idrætshøjskole med ny rekord: Må oprette venteliste

Idrætshøjskolen Sønderborg

Ideen til Idrætshøjskolen i Sønderborg blev skabt allerede i 1920'erne. Skolen skulle stå som et monument for danskheden i den landsdel, som havde været under tysk overherredømme fra 1864 til 1920.Tankerne blev dog ufrivilligt lagt på is under 30'ernes depression, mens 2. Verdenskrig satte en effektiv stopper for ideerne. Men i 1944 kom der igen gang i forslagene, og ved mange aktives store indsats kunne Kong Frederik IX indvie skolen 15. maj 1952.



Sønderborg Kommune gav et godt 14 ha. stort areal beliggende lige uden for byen og med direkte adgang til vandet. Sønderjysk Idrætsforening indledte en landsindsamling, hvor folk kunne give beløb til opførelsen af skolen. Fonden for Fædrelandets Vel gav et meget stort beløb - dels til bygninger og dels til udsmykning. Desuden bakkede de store idrætsorganisationer kraftigt op om projektet.



Kilde: Idrætshøjskolen Sønderborg