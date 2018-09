Idrætshaller skal selv finde penge til store projekter

Byrådet har ikke sat penge af til de store halprojekter, som Sydals-Hallen, Nord-Als Idrætscenter og Svømmeklubben Sønderborg har ønsker om. Men byrådet vil yde op til 30 procent af anlægssummen.

Sønderborg: En ekstra svømmehal med 50 meter bane i Sønderborg. En renovering af den gamle hal og byggeriet en ny hal i Tandslet. En multiarena for fodbold og leg i Nordborg. De tre projekter blev der ikke sat penge af i årets budgetforhandlinger. Projekterne vil i alt koste op til 140 millioner. Politikerne har valgt at sige, at kommunen vil yde op til 30 procent af anlægssummen, hvis hallerne og klubberne selv kan skaffe resten af pengene. Det ærgrer Jens Christian Hansen, der er direktør i Nord-Als Idrætscenter. Her ønsker hallen at styrke sit idrætstilbud til turister samt lokale med en overdækket kunstgræsbane med flere aktivitetsområder Det er bl.a. klatrevæg, ninjabane og parkourbane. Det projekt koster 34 millioner. - Jeg ved udmærket godt, at det har været en vanskelig budgetsituation. Den konstruktive tilgang for os er, er at det er en hjælp. Den skeptiske er, at det kan blive svært at nå i land med økonomien, men vi starter med at arbejde konstruktivt. Jeg er ikke skuffet, men beløbet er noget mindre, end jeg havde forventet, siger Jens Christian Hansen. Hallen har to skitseforslag, hvor Jens Christian Hansen vil arbejde videre med det billigste projekt til 18 millioner. Her er kunstgræsbanen delvist overdækket.

Glad for støtte I Tandslet ønsker Sydals-Hallen at renovere den gamle hal samt at bygge en hal 2. I alt et projekt til 39 millioner. -Vi har fået det, der skal til, for at komme videre. Vi er gået i gang med at søge fonde og vil arbejde hårdt på det det næste års tid. Vi håber at kunne finde 70 procent. Hvis vi løber panden mod muren, må vi tænke anderledes. Men ingenting kommer af selv. Vi håber det lykkes, siger Henrik Høeg Fangel, der er Sydals-Hallens bestyrelsesformand.