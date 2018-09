Idrætsdag blev en våd og sjov omgang

Små 90 unge kvinder og mænd med særlige udfordringer eller udviklingshæmning var lørdag samlet for at dyste i en række discipliner.

- Formålet er, at deltagerne kan prøve sig selv af indenfor nogle af de idrætsgrene, som kan gå til i det lokale foreningsliv. Samtidig kan folkene fra det lokale idrætsliv stifte erfaring med, hvordan det er, at tilbyde idræt til udøvere fra den her målgruppe, siger Asger Romme Andersen, sundhedspædagogisk konsulent.

- Vi ville også have prøvet bueskydning, men det blev desværre aflyst. Vi kunne godt finde på at gå til badminton sammen. Faktisk går jeg allerede selv delvist til badminton, siger Louise Clausen, som en gang imellem spiller badminton om tirsdagen med en anden ven.

Begge havde kastet sig over badminton, som var et af tilbuddene. Der blev slået til fjerbolden både formiddag og eftermiddag.

Badmintonhal blev stopfyldt

De andre år har der også været sang og gymnastik, men det to ting var i gledet ud og afløst af nogle tilbud, der stille lidt større krav motorisk blandt. Nyt var blandt andet mountainbike, hvor MTB Sønderborg havde meldt sig på banen.

- Det er et super tiltag. Vi vil gerne promovere vores sport og har et håb om bagefter at lave et hold for målgruppen, siger Martin Aarø-Hansen fra MTB Sønderborg, der gennem sit arbejde som socialpædagog, kendte en del af de fremmødte fra botilbuddene.

Cyklingen blev ligesom de andre udendørs tilbud dog hårdt ramt af flere voldsomme regnskyl, så til sidst var så godt som alle deltagere samlet inde i badmintonhallen.

- Det er fedt at prøve forskellige ting. Mange ved ikke, hvilke muligheder der er, og alle har godt af at lave en eller anden form for sport og få rørt sig. Der er også det sociale. Hvis det ikke havde været for det her, havde jeg nok bare sat derhjemme, siger Lars Weilkiens, der havde kastet sig over fodbolden og i øvrigt spiller på SUB Sønderborg Inters para-fodboldhold.

Det er tredje år i træk, at idrætsdagen bliver holdt. Projektet har blandt hjulpet til at SUB Sønderborg Inter, Nordals Badmintonklub og Dance All Over med at oprette idrætstilbud til målgruppen.